Звезду Александра Панайотова закатали в асфальт

Поклонники Александра Панайотова не перестают удивлять своего кумира. В последнее время они стали делать певцу необычные и очень оригинальные подарки. Например, на гастролях в Санкт-Петербурге Саше преподнесли детектор лжи. Но недавно московский фан-клуб артиста побил все рекорды по сюрпризам. Среди нарисованных звёзд, которые украшают асфальт Старого Арбата, теперь появилась и Сашина. И всё это произошло благодаря стараниям и неординарным идеям его поклонников. - Когда я увидел звезду со своим именем на Старом Арбате, то очень удивился, - рассказывает певец. – Поклонники не предупредили меня, поэтому сюрприз действительно получился. Такой знак внимания и уважения я получил впервые. Всегда приятно осознавать, что твоё имя будет известным народу в течение многих лет.