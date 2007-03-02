Таксисты против Димы Билана

В новом сезоне проекта «Звезды против караоке» на ТНТ зрителей ждут новые песни, новые звезды и новая сцена.. В одной из серий профессиональным певцам бросают вызов таксисты. Звонкие голоса простых водителей смутили даже Диму Билана. На съемках серии с участием Билана случился настоящий звездопад. Новый зеркальный пол, изображающий гитару, был настолько скользким, что некоторые звезды теряли равновесие и падали. Не устоял даже ведущий программы – Тимур Родригес. Но Дима Билан и в этот раз доказал, что твердо стоит на ногах, он удержался даже после своего коронного прыжка. Зашифрованные песни, спетые таксистами, было трудно угадать. Водители постоянно намеревались исполнить даже самые известные эстрадные хиты в своем любимом стиле «шансон». Но в финале у них не осталось никаких шансов, потому что голоса Димы Билана и Тимура Родригеса заглушили поющих таксистов, несмолкающие аплодисменты и даже живой оркестр.