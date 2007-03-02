Ангелина Вовк помогает монастырю

Ведущая Ангелина Вовк помогает людям не только в программе «Няня спешит на помощь» на ТНТ. Будучи человеком отзывчивым, она пытается уделить внимание каждому, кто нуждается в ее помощи. Недавно к ней обратился монастырь Владимирской области. Из-за суровой зимы монастырь находился в бедственном положении. Не было денег для покупки дизельного топлива для генератора, и жители монастыря буквально замерзали. Настоятель храма отец Аркадий обратился к Ангелине Вовк как к депутату районной управы с просьбой о помощи. Она быстро решила эти вопросы, и в самое ближайшее время в монастыре опять будет тепло. В знак благодарности отец Аркадий подарил ей книгу «История русской провинции, православного воинства и воинства Христова» об известных людях, которые причислены к лику святых и оставили след не только в религии, но и в истории Руси.