6 марта, галерея «Da Vinci», открытие нового авторского проекта «Новые горизонты».Начало в 19.00

6 марта в 19.00 в галерее «Da Vinci» состоится VIP-открытие нового авторского проекта «Новые горизонты». Это второй арт-проект в новом помещении «Da Vinci» в рамках новой концепции выставочной деятельности галереи. Традиционно для галереи «Da Vinci» VIP-открытие выставки проходит в формате светской акции закрытого типа, с участием известных людей столицы, коллекционеров и прессы. В рамках проекта «Новые горизонты» известный киевский художник Александр Клименко представляет совершенно новые работы, созданные в последние месяцы. Неповторимый стиль Александра Клименко обогатился новой колористкой, новыми метафорами и образами. Еще более ярко проявилась уникальная особенность художника создавать полотна, наполненные вневременными чувствами философской ностальгии по пространству, наполненному светом, теплом и радостью. Все картины художник объединяет в новую серию «Метафизические пейзажи». В каждой картине из этой серии символично представлены тысячи закатов, рассветов и горизонтов в самых разных, далеких и чудесных уголках Земли. Особую атмосферу выставки хорошо передает элегантное эссе, созданное художником в рамках арт-проекта «Новые горизонты»: «Все мы мечтаем, глядя на закаты и рассветы. Хоть на мгновение, непроизвольно, мы вздыхаем полной грудью, увидев далёкий и манящий горизонт. Священное и сладостное чувство радости бытия наполняет наше сердце энергией и страстью к познанию нового, тягой к приключениям и путешествиям. Увиденный нами горизонт и высокое небо над ним или восход солнца дарят нам надежду и вдохновение, расширяют нас до бесконечности Вселенной, наполняя благодатным и спасительным ощущением всепроницающей взаимосвязи всего сущего, счастливым предчувствием того, что точно есть что-то там ещё впереди за горизонтом, за краем неба. Есть несколько самых возвышенных и вдохновляющих зрелищ на Земле – небо и горизонт, закаты и рассветы – в них воплощенная тайна превращения и странствий, то, что вечно манит нас вперёд и вперёд…» Александр Клименко - один из немногих современных украинских художников, кто получил широкое признание на Украине и за рубежом. Колоссальное жизнелюбие позволяет ему успешно реализовывать новые идеи, выставки, книги – новые горизонты. О нём пишут, говорят, его творчеством интересуются известные коллекционеры. Художник, философ, поэт, автор идеи и куратор национального проекта «Искусство Украины 20 века» Александр Клименко оказал заметное влияние на развитие современного искусства в нашей стране. В академическом учебнике «Украинская и зарубежная культура 20 столетия» Г. С. Медниковой (Киев, 2002 год) Александр Клименко среди значимых личностей столетия. Художник достойно представлял Украину в Kunsthistorishe museum Вены, во «Дворце наций» в Женеве, на большой персональной выставке в Нью Йорке и т. д. Верность «новым горизонтам», глубокая образованность и преданность свободному эксперименту позволили Клименко придать особенное значение собственной раскрепощенной и субъективной интеллектуальной метапозиции, а в итоге, создать своё уникальное авторское направление, названное им «искусство визуального гедонизма». Новый адрес галереи: ул. Красноармейская, 5, «Арена-класс», внутренний дворик комплекса «Арена», 1 этаж.