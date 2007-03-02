Дима Билан споётся с Борисом Моисеевым

4 марта в Государственном Кремлевском Дворце грандиозным гала-концертом отпразднует свой день рождения Заслуженный артист России, непревзойденный Борис Моисеев. В этот раз на суд зрителей певец представит свою новую программу под эксцентричным названием «Леди & джентльмены». Как всегда, певец выступит не только в роли главного героя действа, но и в роли его режиссера. Поздравить именинника придут его друзья, в числе которых Иосиф Кобзон, Лолита, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Елена Воробей, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, группа «Ассорти» и победители детского конкурса песни «Евровидение-2006» сестры Толмачевы. «То, что будет твориться на сцене в день моего рождения, как меня поздравят мои гости – пока секрет, – говорит певец. - Пусть зрители все увидят сами! Могу сказать только то, что их ждет много неожиданных сюрпризов, новые хореографические и балетные постановки. Ведь создавать шоу мне помогают прекрасные швейцарские хореографы и художники». Зрители отправятся в мир гламура, музыки и танца под аккомпанемент как уже известных и любимых хитов Моисеева, так и совершенно новых, но невероятно обаятельных композиций. Отметим, что шоу «Леди & джентльмены» является первым после потрясших всю страну совместных концертов Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко, которые состоялись полтора года назад. Наверняка достигнутый певцом высокий профессиональный уровень не снизится и в этот раз, и долгожданный концерт Бориса Моисеева порадует поклонников певца и запомнится им надолго.