Гвен Стефани развеяла сомнения относительно нового диска No Doubt

Певица Гвен Стефани подтвердила, что вернется в состав группы No Doubt, чтобы записать новый альбом, сообщается на сайте Gigwise. "У меня появилась идея, касающаяся того, что мы могли бы записать. И теперь все, о чем я могу думать, это новая пластинка No Doubt" - заявила Стефани. Ска-группа третьей волны No Doubt (известная прежде всего как автор хита Don't Speak 1995 года) выпустила пять студийных альбомов, последний из которых, Rock Steady, появился в продаже в 2001 году. Официально коллектив не распадался, но с 2002 года вокалистка Гвен Стефани работает как сольная исполнительница. Она уже успела выпустить две пластинки - Love. Angel. Music. Baby. в 2004 и The Sweet Escape в 2006.