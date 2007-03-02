«Ляпис Трубецкой» представит свой новый альбом в Северной Корее

Группа "Ляпис Трубецкой" планирует отправиться в начале мая 2007 года в Северную Корею, где будет представлен их новый альбом "Жир и золотое сало", посвященный капитализму и антиглобализму. Выступление состоится в рамках международного рок-фестиваля, на который, впервые в истории КНДР, приглашены музыканты из всех стран мира, включая США. Песни, представленные участниками фестиваля, не должны, по требованию организаторов, содержать пропаганду секса, насилия, наркотиков, колониализма и расизма, а также критики в адрес КНДР и социализма, сообщает пресс-релиз белорусской группы. "О фестивале мы услышали в новостях месяца четыре тому назад. Сразу же выслали заявку и вскоре получили подтверждение об участии. В ближайшее время должны быть решены вопросы с документами", – сообщил продюсер группы Евгений Колмыков. По мнению участников "Ляписа Трубецкого", поезда в Корею является "особенно актуальной в свете нового альбома группы с рабочим названием "Жир и золотое сало". Диск является концептуальным продолжением предыдущего диска "Золотые яйцы", а среди его главных тем - капитализм и антиглобализм, но в специфическом, "ляписовском" понимании, сообщает пресс-релиз. "Мы не рисуем картин брутальной действительности и не пишем антиглобалистических агиток, – заявил лидер коллектива Сергей Михалок. – Мы показываем происходящее через юмор, наша цель – дать людям посмотреть на себя со стороны, пробудить в них самоиронию. Только она может спасти общество и мир. Ведь настоящая революция должна произойти не на улице, а в голове". Cтоит отметить, что новый диск группы "Ляпис Трубецкой" должен выйти в России, Беларуси и Украине к празднику Первомая – что также, по замыслу музыкантов, является частью концепции альбома.