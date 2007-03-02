Валерия: «Я не могу прийти в себя!»

Не успела общественность оправиться от шокирующего известия об ограблении Николая Баскова, как в Москве снова совершено «звездное» нападение. На этот раз преступники обратили внимание не на деньги и документы, как в случае с Басковым, а на украшение, стоимость которого оценивается в заоблачные 24 миллиона 415 тысяч рублей. Драгоценность является гордостью именной коллекции популярной певицы Валерии: дизайн подвески с огромным бриллиантом она разрабатывала с особой любовью и тщательностью. – Эта подвеска уникальная: очень редкий бриллиант, невероятно красивая огранка… и, конечно, она была у нас представлена в единственном экземпляре. Действительно, сложно предположить, чтобы настолько дорогостоящие украшения были выпущены потоком: грабитель пытался похитить эксклюзивный, не имеющий аналогов бриллиант. – Я была крайне удивлена, узнав, что кому-то пришла в голову мысль похитить такую красоту… – недоумевает Валерия. Певица и ее супруг Иосиф Пригожин, принимающий непосредственное и активное участие в ее «ювелирной» карьере, пережили настоящий шок. Что еще они могли почувствовать, узнав, что подвеску с 13 каратным бриллиантом, дизайн которой Валерия разработала лично и которая являлась главным украшением ее ювелирной коллекции, пытались похитить? – Мы просто обалдели! Не успели прийти в себя после переживаний за Колю Баскова и тут узнаем – ТАКОЕ, и с нами! – рассказал «Твоему ДНЮ» Иосиф. – К счастью, группе быстрого реагирования удалось поймать преступника, и охранники бутика сработали очень оперативно. Украшение Вокруг роковой подвески еще в конце ноября, на открытии бутика и презентации коллекции, был создан невероятный ажиотаж. Валерия и Иосиф Пригожин с гордостью рассказывали гостям бриллиантового праздника о ее достоинствах, выделяя подвеску среди других экземпляров коллекции. Супруги вслух гадали, кому же достанется такая красота. Спустя месяцы хозяин украшения чуть было не нашелся… – Хорошо то, что хорошо заканчивается, слава богу, преступника удалось задержать, спасибо службе безопасности, – сказала расстроенная Валерия. – Я рада, что камень остался целый и невредимый. Может, теперь какой-нибудь любящий муж купит эту подвеску в подарок к 8 Марта. Понять этого мужчину мне сложно, но мы живем в таком мире, где можно уже ничему не удивляться. – Сам по себе факт попытки ограбления удивителен и ужасен, но в контексте того, что это произошло на следующий день после истории с Колей Басковым, все это просто ударило нам по голове, – говорит Пригожин. – Вот так просто вооруженный человек может зайти и делать, что хочет, – теоретически. Все это очень страшно…