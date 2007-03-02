Светлана из «Ночного дозора» станет «Снегурочкой»

6 марта 2007 года Роман Барабаш приступает к съемкам рождественской мелодрамы с рабочим названием "Снегурочка". Это современная сказка по повести Таши Антоновой. Сценарий к фильму написали Татьяна Калужнина и сам Роман Барабаш. Продюсировать проект будет Виталий Бордачев. История разворачивается за неделю до Нового Года, когда все от мала до велика вспоминают о своих заветных желаниях, надеются, что накануне этого праздника уж точно что-то произойдет и их жизнь изменится к лучшему. Главная героиня фильма — современная успешная бизнес-леди Лена, для которой главное в жизни — независимость. Но однажды на улице она знакомится со Степашкой — маленьким мальчиком из неблагополучной семьи. Степашка принимает красивую женщину, одетую во все белое, за Снегурочку, и просит, чтобы она передала Деду Морозу одну-единственную просьбу — найти новую маму. Его-то родная мать пьет, а бабушка давно умерла. В Елене, которой все как-то недосуг было заводить семью и детей, просыпается материнская нежность. Появление этого ребенка полностью меняет ее картину мира. Все эти метаморфозы придется пережить на экране актрисе Марии Порошиной, звезде "Ночного" и "Дневного дозоров". Роль мальчика исполнит Руслан Щедрин. Кинопретендентами на руку и сердце Елены станут Дмитрий Орлов и Илья Древнов. А образ "безбашенной лучшей подруги" придется примерить на себя Татьяне Абрамовой. Съемки рождественской сказки компания "Star Media Russia" планирует завершить 31 марта. Ну а на экраны фильм выйдет в декабре 2007 года.