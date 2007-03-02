На съемках сериала «Счастливы вместе» пропадают актеры

На днях стартовали съемки новых серий самого смешного ситкома ТНТ «Счастливы вместе». После продолжительного перерыва, связанного с декретным отпуском исполнительницы главной женской роли Наташи Бочкаревой и череды непрекращающихся праздников, актеры сериала долго не могли войти в рабочий ритм. Скоро из-за постоянных перегрузок и бешеного ритма Букины один за другим стали пропадать со съемочной площадки… Наташе Бочкаревой (Даша Букина) приходится нелегко, ведь теперь она совмещает не только обязанности актрисы, но и молодой мамы, поэтому в любой перерыв старается съездить домой, чтобы проверить, как чувствует себя ее маленький сын Иван: - Конечно, времени ни на что не хватает, но во всем можно найти положительные стороны. Например, список моих домашних дел значительно уменьшился. Теперь я успеваю только заправить постель и помыть бутылочки для маленького Ванечки. А вот Виктор Логинов (Гена Букин) в перерывах прячется от коллег по съемочному цеху только затем, чтобы лишний раз прорепетировать: - Актерская профессия тем и хороша, что на нее нужно тратить 99,9 % всего своего времени. В каникулы я периодически просматривал серии ситкома «Счастливы вместе», подмечал свои слабые места и недоработки, а сейчас в любой свободный момент стараюсь работать над ошибками. Но тяжелее всего пришлось собаке Байре (пес Барон). За время отдыха она так отвыкла от своей экранной семьи, что долго не хотела выполнять команды и решила на время потеряться. К счастью, беглянку скоро отыскали в гримерке, Байра согласилась войти в кадр только за большой кусок сыра и уже через мгновение в объективах камер появилась счастливая чета Букиных в полном составе: - Все-таки мы отличная команда и вместе победим любых конкурентов. Таких балбесов, как Букины, Россия просто не может не любить!