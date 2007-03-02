Караченцов вернулся в кино

Впервые после ужасной травмы, полученной в результате автокатастрофы, актер Николай Караченцов сыграет в в фильме «Приключения Электроника-2». Мечта Николая Караченцова снова сниматься скоро осуществится. Радостной новостью поделилась жена актера Людмила Поргина. - Я всегда верила, что Коля снова будет играть как и прежде! — рассказала Людмила. В то, что Николай Караченцов будет сниматься, верили немногие. Да и сегодня это заявление звучит маловероятным. После тяжелейшей аварии и серии перенесенных операций Николай с трудом произносит односложные слова. А тут роль! - Это будет эпизод в фильме «Приключения Электроника — 2». В первой части Коля играл злодея Урри. Новый герой картины Урри по задумке режиссера из злого персонажа превратится в доброго. Сейчас Коленька разучивает свои реплики. Режиссер Константин Бромберг оставил в картине несколько фраз для Николая. Мы не сразу решились на подписание контракта… На вопрос супруги, хочет ли он сниматься в кино, Николай хриплым голосом произнес: «Даааа»… Почитателей таланта Караченцова ждет еще один сюрприз: в апреле состоится презентация диска с неизвестными песнями артиста, которые исполнять будут такие мэтры, как Алла Пугачева и Олег Газманов. - Артисты отказались от гонорара, — говорит Людмила Поргина. — Все поддержали талант моего Коленьки.