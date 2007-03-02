Солнце рассказала для чего женятся в Доме-2

В конце февраля звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Солнце побывала в Париже, где выбирала себе свадебное платье. Как известно, в скором времени девушка собирается выйти замуж за "коллегу" по телестройке Дмитрия Шмарова. "Отдохнула отлично! - делится впечатлениями от поездки Солнце. - Бывала на всевозможных экскурсиях. Так сказать, просвещалась. Платье тоже купила. Какое оно - пока секрет! Могу сказать, что оно очень красивое, но не белое, как обычно у невесты. Если бы платье было белоснежным, то это была бы уже не я. А еще будет фата". Похоже, шикарным будет не только платье, но и сама свадьба, пишет "КП-Пенза". "Так как свадьба будет летом, то мы хотели бы отметить ее не в душном помещении, а устроить регистрацию и фуршет в какой-нибудь усадьбе на свежем воздухе. В первый день планируем пригласить близких друзей и родственников. Думаю, будет человек семьдесят. Ну а на второй день сделаем массовое мероприятие. Его пообещали устроить продюсеры "Дома-2". Вообще свадьба должна быть на европейском уровне, - поделилась планами Солнце. - Хотя, если честно, то мне все эти торжества не так и важны. Мы с Димой могли бы и просто так расписаться". На свадьбу Солцне планирует позвать всех ребят из "Дома-2". Кто же станет свидетельницей на их с Димой свадьбе, Солнце пока не определилась. "Я слышала, по новому закону свидетельница не обязательна. Можно пригласить несколько подружек невесты", - говорит Солнце. На главный вопрос, останутся ли ребята жить в "Доме-2" после свадьбы, Солнце отвечает: "Конечно, останемся! И будем жить, как обычно. Детей только пока не планируем. Над этим на проекте работают Настя с Сэмом".