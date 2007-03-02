Анджелина Джоли усыновляет малыша из Вьетнама

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала документы на усыновление малыша из Вьетнама, о чем сообщает официальный орган опеки страны. Для звезды Голливуда и ее гражданского мужа Брэда Питта ребенок станет четвертым в семье. У них уже есть общая дочь Шило Нувель, а также удочеренная девочка из Эфиопии и усыновленный камбоджийский мальчик. Интересы Анджелины Джоли во Вьетнаме представляет специализированное американское агентство, название которого не разглашается, сообщает AP. Кого именно примут в семью Джоли и Питт, также неизвестно, однако некоторое время назад появилась информация, что это будет мальчик. Процесс усыновления начался вскоре после неожиданного визита голливудской пары во Вьетнам, который состоялся в канун Рождества. Ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт не раз заявляли о своих планах завести побольше детей. Уже в конце 2006 года пара заявила о своих планах взять еще одного ребенка из детдома. С тех пор многодетные мама и папа посетили ряд детских учреждений, выбирая будущего члена семьи. Тогда Джоли сообщила, что "хотела бы создать семью, подобную радуге". "Я хочу, чтобы все наши дети были выходцами из разных стран, разных религий и из разных культур", - добавила Анджелина Джоли. Усыновив четвертого по счету ребенка, звездная пара приближается к воплощению идеи, которую некоторое время назад предложил в шутку или всерьез, Брэд Питт. Актер заявил, что "хотел бы завести больше детей, сказав в шутливой манере, что их, должно быть 11, и из них можно будет создать футбольную команду".