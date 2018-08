Кевин Федерлайн вновь признался Бритни Спирс в любви

Кевин Федерлайн во второй раз посетил в реабилитационном центре в Малибу Бритни Спирс, где признался ей в любви. Встреча длилась около часа, и, как стало известно из источника в медицинском учреждении, пара разговаривала о возможном возобновлении отношений. Также отмечается, что Кевин Федерлайн значительно изменился в последнее время. Кевин Федерлайн, с которым Бритни Спирс решила разойтись из-за его "разгульного" поведения, в последнее время изменился в лучшую сторону, сообщает издание News of the World. Он также понял, что его чувства к Бритни все еще сильны, а также выказал готовность полностью поддержать ее в трудную минуту и быть рядом, "лишь бы Бритни вернулась". "В разговоре он сказал Бритни, что много думал об их разладе и теперь надеется, что она вернется к нему. Бритни, в свою очередь, сказала ему, что хочет решить сначала злободневные проблемы, а потом подумает над его словами. Но она была очень тронута его словами", - сообщил источник из реабилитационного центра. Относительно информации о самоубийстве сообщается, что Бритни Спирс действительно заявляла, что "ей надоел весь этот цирк, и она убьет себя". Помимо этого, после того, как работники реабилитационного центра стали подозревать, что певица принесла с собой в багаже небольшую порцию кокаина, был проведен досмотр ее вещей. Однако была обнаружена лишь готовая предсмертная записка, в которой девушка обвиняла во всех грехах Кевина Федерлайна и американских папарацци. На пике страстей рядом с Бритни оказалась подруга, которая и отговорила ее от самоубийства, передает The Sun. Далее последовала информация, что Бритни предложила 100 тыс. долларов Кевину, если он отзовет из суда запрос на передачу ему прав на воспитание детей, однако эта версия не получила подтверждения.