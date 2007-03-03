Новая харчевня от Джастина Тимберлейка

Поп-певец погружается в ресторанный бизнес. Пока суть да дело, начинающий актёр и умудрённый опытом певец Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) решил продолжить своё давнишнее начинание и открыть в Нью-Йорке второй ресторан. И если год назад Джастин, вместе со своим партнёром, Эйтан Шугамэном (Eytan Sugarman), открыл итальянский ресторанчик, то теперь они решили взяться за южный стиль, с острой пищей, барбекю и прочими атрибутами. Называться новое детище поп-певца будет «Southern Hospitality». Однако, критики предостерегают певца от излишней радости, ведь Эйтан известен, как не слишком успешный делец. Так, его нью-йоркский ночной клуб был недавно закрыт, да и вообще, его дела оставляют желать лучшего.