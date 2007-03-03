Развод Маккартни: Экс-битл и его жена впервые встретились в суде

Пол Маккартни и его жена Хизер Миллс впервые встретились в Верховном суде Лондона на предварительных слушаниях по делу о разводе. 38-летняя Миллс не сделала никаких заявлений, когда прибыла к зданию суда на закрытые для прессы слушания. 64-летний бывший "битл" вошел в суд через задний вход через некоторое время после нее. Певец вышел из здания суда с довольным видом, насвистывая, и показал ожидающим его на парковке журналистам пальцами знак "V" - победа. Миллс покинула суд на полчаса позже, выйдя через заднюю дверь, сообщает ФактNews со ссылкой на USA Today. Пара разошлась в мае прошлого года после четырех лет брака. Адвокаты начали их бракоразводный процесс в июле, в суде супруги встретились впервые. У Миллс и Маккартни есть общая 3-летняя дочь Беатрис. Британский закон запрещает публиковать детали слушаний о разводе. Отметим, ранее сообщалось, что солист легендарной группы The Beatles предложил своей отдельно живущей супруге 25 миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов), чтобы наконец-то закончить бракоразводный процесс, стоивший музыканту немалых нервов. Однако эта информация не подтвердилась.