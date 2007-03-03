Секретный отдых группы «Scorpions»

Вчера музыканты легендарной рок-группы "Scorpions" приехали в Москву. Сегодня пройдет единственный концерт коллектива. В аэропорту "Шереметьево" артистов встречали сотни поклонников, в руках у них был плакат с надписью: "Scorpions", спасибо!". Как сообщали многие российские СМИ, программа пребывания в Москве великих рокеров держится в секрете. Корреспондентам Дней.Ру удалось встретиться с музыкантами на открытия нового пивного ресторана Аркадия Новикова "Дымов №1". "Scorpions" остановились в гостинице "Балчуг", но до ресторана, который находит прямо напротив Кремля, они добирались 1,5 часа. Знаменитых немцев угощали специально сваренным пивом, русской водкой, холодными и горячими закусками, а также мясными деликатесами, рецепты которых были созданы эксклюзивно для "Дымов №1". Особенное внимание у гитариста группы Эдди Ван Халена вызвали десерты ресторана. Он долго и настороженно консультировался с официантами по поводу состава сладостей, но потом соблазнился и попробовал все. Помимо именитых музыкантов открытие посетили ведущая Мария Шахова с мужем Евгением Киселевым. Они приехали в разное время и практически не пересекались. Бывший солист группы "Премьер-Министр" Дмитрий Ланской приехал на вечеринку в компании таинственной блондинки. Они пробыли в ресторане недолго. "Scorpions" уехали уже за полночь. Им очень понравилось русское гостеприимство, но ссылаясь на концерт, они предпочти выспаться и отдохнуть. Сегодня будет единственное выступление группы, оно пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Музыканты попросили оградить себя от журналистов. Весь день они посвятят репетиции на сцене Кремля.