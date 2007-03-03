ШОК! Боярского публично била ревнивая жена

Актерская чета Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе не только в жизни, но и на сцене. В спектакле "Интимная жизнь" между артистами разгораются нешуточные страсти. Впрочем, вне сцены страстей у супругов тоже предостаточно. Спектаклю "Интимная жизнь" уже около 10 лет, но интерес к нему не угасает. Недавно Михаил Боярский, Лариса Луппиан и другие питерские актеры Анна Алексахина и Сергей Мигицко привезли "Интимную жизнь" во Владимир. Местная публика от представления была в восторге. По сценарию Боярский и его жена играли влюбленную пару, которая постоянно ссорится. Каждый из них находит себе пару, но в результате они остаются вместе. По мнению некоторых зрителей, Боярский и Луппиан играют практически самих себя. "За то время, что мы ставим пьесу, в ней появилось очень много личного", - говорит Сергей Мигицко. А страсти в звездной семье кипят действительно нешуточные. Оказалось, что за пару часов до спектакля Лариса приревновала супруга к одной из владимирских девушек, пишет "КП-Владимир". Инцидент произошел в ресторане гостиницы, куда Боярский приходил обедать. В том же ресторане по стечению обстоятельств оказалась поклонница актера, которая и стала предметом ревности Ларисы Луппиан. Девушка по имени Елена до сих пор в шоке от произошедшего. "Сидим, едим, тут вдруг за соседний столик садится сам Михаил Сергеевич, - рассказывает Елена. - Мы, конечно, в шоке! Он без шляпы, в бандане. Рядом села жена. Заказали салат и еще что-то. Мы тут же ринулись за автографами! Михаил Сергеевич был очень веселым, пошутил, предложил сесть к ним. Я набралась храбрости и спросила, можно ли мне поцеловать его. Он разрешил!" Именно после этого поцелуя жена артиста встала, отшвырнула в сторону стул и быстро вышла. Девушки сразу же ушли за свой столик, а Боярский побежал догонять жену. В тот же вечер Лариса Луппиан "отомстила" мужу за легкомысленность. В одной из сцен героиня Ларисы - Аманда - бьет мужа пластинкой по голове. Судя по всему, актриса была не в духе и так сильно ударила Боярского, что пластинка разлетелась на куски.