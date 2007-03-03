Моисеев угрожает Москве

3 марта 2007, 10:40

Известный певец Борис Моисеев решил сделать себе подарок по случаю своего сольного концерта в Кремле, который состоится буквально на днях. Вернувшись с гастролей, он отправился в автосалон, где приобрел автомобиль Mercedes SLK 200 kompressor. "Я не отдыхаю после гастролей, - признался Мосеев. – Работа продолжается. И я решил сразу поспешить сюда, так как машина стоит уже целый месяц". Пока на авто ставили колёса, артист гулял по салону. Пристально осмотрев одну эксклюзивную модель, инкрустированную стразами, Боря сделал недовольное лицо: "На такой машине по Москве ездить невозможно. Во-первых, слишком вычурно, во-вторых, через час пути она станет далеко не такой блестящей из-за грязи". Сам артист ездит за рулём всего два года, но считает, что это гораздо интереснее и удобнее путешествий с водителем. Поскольку появляется определённая свобода: в любой момент можно сорваться с места и уехать куда угодно. Своё пристрастие к "Mercedes" Моисеев объясняет безопасностью, комфортом и хорошим качеством марки, но считает, что это машина среднего класса. Даже будучи известным исполнителем, Боря не бредит "Bentley" или "Porsche". Миролюбивое настроение звезды померкло, когда он заплатил за колёса к машине: "Они всегда обещают звёздам кучу скидок и подарков, а на деле приходится выкладывать полную стоимость, - возмущался Моисеев. – Напоминать об этих обещаниях как-то неловко, сразу чувствуешь себя жмотом. Вот и отдаёшь всё до последней копейки". В его руках осталась всего лишь одна тысяча рублей. Забрав документы, Борис тут же уселся за руль нового авто и покинул салон с грозными словами: "Ну, держись, Москва!"

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