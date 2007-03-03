Жанна Фриске опозорилась

Звезды шоу-бизнеса проходят новое нелегкое испытание. Многие из артистов уже попробовали себя на льду и на паркете, а теперь они выступают в цирке. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, а кто-то и вовсе считает свои попытки овладеть цирковым мастерством позором. Среди таких самокритичных персонажей певица Жанна Фриске. Она перепробовала на манеже многие жанры и остановилась на амплуа воздушной гимнастки, пишет "Комсомольская правда". Результатами артистка очень недовольна. "У меня все пока плохо получается, - призналась она. - По сравнению с тем, что делают цирковые ребята, это просто позор какой-то..." Подготовка к съемкам премьерного выпуска шоу шла полтора месяца. По словам очевидцев, у Ксении Собчак лучше всего получалось ходить по канату, певец Сергей Лазарев пытался жонглировать булавами, а Ефим Шифрин решил заняться акробатикой. "У меня сразу же получился переворот в воздухе! - хвастает он. - Не помню, чтобы на каком-нибудь из своих концертов был так же счастлив!" Певица Настя Стоцкая выполняла разные трюки на спине скачущей лошади. "Я очень люблю лошадей", - призналась певица. Ведущими шоу стали Иван Ургант и 8-летняя Саша Волконская. "Мой жизненный опыт и юношеский задор Ивана делают наш конферанс гармоничным", - говорит девочка.