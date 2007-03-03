Брюс Уиллис пользовался услугами проституток

Брюс Уиллис оказался в центре крупного скандала. По сообщению информационного агентства "Фраза", в Голливуде обнародована информация о связях актера с проститутками из международной сети "Калифорнийские мечты". Имена звезд, которые глава сети, голливудская мадам Джоди Гибсон, хранила в своей маленькой черной записной книжке, во вторник были преданы огласке. По данным следователей, знаменитых клиентов агентства обслуживали звезды Playboy и порноактрисы. Мужчины платили до 1500 тысяч долларов за ночь с первоклассной проституткой. Согласно материалам следствия, в списке самых важных клиентов мадам числились актер Брюс Уиллис, музыкант Стив Джонс, продюсер Дон Симпсон, бывший заместитель губернатора Техаса Бен Барнс и бейсболист Томми Ласорд.