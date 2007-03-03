Мартин Скорсезе снимет фильм с Миком Джаггером

Долгожданный обладатель почетной премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" Мартин Скорсезе объявил о том, что планирует снять художественный фильм о музыкальной индустрии совместно с фронтменом Rolling Stones Миком Джаггером. Фильм получил, как сообщает Newsru.com, название "Долгоиграющая" ("The Long Play"). Картина расскажет о судьбе двух друзей-музыкантов, которым удалось выжить в музыкальном бизнесе, пройдя через многие испытания и стили на протяжении 40 лет. Уже известно, что сценарий к фильму напишет давний напарник Скорсезе и оскароносный автор сценария "Отступников" Уильям Монахан.