Брэд Питт научился быстро стрелять

Актеру пришлось стать брюнетом и овладеть навыкам настоящего ковбоя. Новый фильм "Убийство Джесси Джеймса трусом Робертом Фордом" (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) многообещающий, но как заметил сам Брэд Питт не для широкой аудитории. К тому же предполагается, что критики отозвутся о ленте не в самой мягкой манере. Питт вызвался продюсировать эту историю о знаменитом бандите, славившемся своим буйным нравом, и позже убитом юным членом своей банды Робертом Фордом (Robert Ford). Тот, придя в банду, позавидовал славе самого быстрого стрелка Америки и решил прославиться, убив Джеймса. Однако вместо славы он обрел вечный позор. Брэд Питт (Brad Pitt) сыграл знаменитого бандита и героя вестернов Джесси Джеймса (Jesse James). Режиссер фильма Эндрю Доминик (Andrew Dominik) поставил свою ленту по книге Роберта Хансена (Robert Hansen) «Убийство Джесси Джеймса Трусом Робертом Фордом». Образ Джеймса на экране ранее воплощали такие звезды, как Роберт Вагнер (Robert Wagner), Клейтон Мур (Clayton Moore), Роб Лоу (Rob Lowe), Крис Кристофферсон (Kris Kristofferson) и Колин Фаррелл (Colin Farrell). Релиз картины, в которой роль бандита досталась Брэду, намечен на сентябрь 2007 года. Основные съемки прошли еще в 2006 году в Канаде. Ради этой роли Питт перекрасился в брюнета.