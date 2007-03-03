Ксения Собчак: дома без одежды!

На днях Ксения Собчак имела неосторожность в очередной для себя раз опозориться. На этот раз в чате. В России все более популярными становятся чаты со звездами шоу-бизнеса. Вот и светская львица – Ксения Собчак пожаловала на такой чат. И в очередной раз «облажалась». Ксюше задавали самые разные вопросы – предлагаем вашему вниманию самые интересные из них. Сатка: Знаете ли вы, Ксюша, что над вами потешается весь Интернет и как вы к этому относитесь! Ксения Собчак: Вы не поверите, но мне приятно. Я даже удовольствие получаю. Я знаю что и как обо мне говорят, пишут и выдумывают. Rost: Как вы относитесь к нападкам на себя в СМИ? КС: Я вообще к себе с юмором отношусь. Нападки не вызывают у меня негативных эмоций. Я отношусь к ним, как к слякоти осени. Это неизбежно. Но если слякоть, то нужно просто одеваться теплее и надевать желтые резиновые сапоги. И вперед, по слякоти. Rost: Вам нравится ваша популярность или вы бы охотнее от неё отказались? КС: Зачем же отказываться? Я столько за нее боролась! ПаломаПикассо: Дома вы тоже подбираете носочки к лямкам лифчика или разрешаете себе расслабиться и надеть розовое с зеленым? КС: Дома я хожу вообще без одежды. Так удобнее. И совсем не зациклена на том, чтоб что-то под что-то подбирать. Я продумываю свой гардероб только для выхода в свет. Потому что там меня будут оценивать и не в последнюю очередь — по моей одежде. У нас ведь никто не отменял пословицу «Встречают по одежке». Так что одежда — всего лишь способ маскировки.