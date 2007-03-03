У России есть 5 кандидатов на «Евровидение - 2007»

После заседания экспертного совета "Евровидения-2007" стали известны имена наиболее вероятных кандидатов на поездку в Хельсинки в мае этого года. Это группы "Город 312", "Звери", "Банд'Эрос",дуэт Панайотов и Чумаков, а также новый проект Максима Фадеева "Серебро". Наиболее загадочным из претендентов является проект "Серебро", о котором российскому зрителю практически ничего не известно. Что касается остальных, то все они достаточно широко известны и имеют многочисленных поклонников. В Ближайшее время будет принято окончательное решение по поводу участника музыкального конкурса "Евровидение".