Группа «Эстетик Эдьюкейшн» и режиссер Алан Бадоев объединились

Группа "Эстетик Эдьюкейшн" и режиссер Алан Бадоев пиарят друг друга. Музыканты написали саундтрек к фильму Бадоева "Оранж лав", а он в ответ снял их в клипе, который должен появиться еще перед выходом фильма. На съемках, правда, "эстетикам" пришлось не сладко - на площадке было холодно. Но зато художники съэкономили - если бы не Бадоев, такой клип обошелся бы им в десятки тысяч долларов. Имеет выгоду и режиссер. Алан Бадоєв, режиссер: "Знаете сколько стоит трек? ОООООО! Поэтому я не могу сказать, что это бесплатно, это взаимозачеты. Это как в хорошей команде: подай мнет руку и я подам ее тебе".