Кайли Миноуг станет лицом Hennes & Mauritz вслед за Мадонной

Кайли Миноуг подписала контракт с крупнейшей европейской торговой маркой Hennes & Mauritz. Австралийская певица будет представлять в текущем году линию пляжной одежды, которая выйдет под названием H&M Loves Kylie (H&M любит Кайли). Всего будет предложено 15 моделей, которые появятся в продаже в мае 2007 года. Сумма сделки не сообщается. Как сообщил представитель крупнейшей в Европе розничной сети H&M, таким образом будет предпринята попытка улучшить финансовое положение компании. Сеть магазинов H&M часто приглашает известных дизайнеров, певиц и моделей для создания эксклюзивных коллекций, которые в последствии продаются в магазинах данной торговой марки, сообщает Bloomberg. Среди звезд, уже принявших предложение H&M, есть и Мадонна, которая также выпустит в марте совместную с Hennes & Mauritz линию одежды, которая получила название M by Madonna. В свое время с торговой маркой сотрудничали модный дом Viktor & Rolf и дизайнеры Карл Лагерфельд и Стелла МакКартни. Кайли Миноуг, в свою очередь, не собирается оставлять профессиональную карьеру. Некоторое время назад в одном из интервью австралийская певица сообщила о скором выходе нового "самого сексуального" альбома. Это будет десятый по счету студийный диск Кайли, и первый с того момента, как она вышла победителем из борьбы с раком. Стоит напомнить, что последняя работа Кайли Body Language вышла в 2003 году. По словам Кайли, работа в студии звукозаписи идет полным ходом и она очень довольна получающимся материалом.