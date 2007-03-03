20-я Украинская неделя прет-а-порте презентует

14 марта украинских модников порадует юбилейная неделя прет-а-порте в Украине - 48 коллекций лучших дизайнеров страны ждут - не дождутся своего звёздного часа. Что такое Ukrainian Fashion Week? Во-первых, это мероприятие, которое полностью соответствует формату европейских недель моды – а также самое стабильное и долго живущее из всех подобных на территории бывшего СНГ. Это десятки мест продажи одежды от украинских дизайнеров. Это признание в Европе на старницах Collezioni, а также в эфире FTV. Это контакты со знаменитыми Неделями Моды других стран. Кроме коллекций сезона осень – зима 2007/08, которые будут показаны на подиуме Ukrainian Fashion Week 14 - 20 марта, планируются: - проект «Новые имена», организованный в 2003-м году в котором представляют свои лучшие работы молодые талантливые дизайнеры. - отдельный день мужской моды «Man's fashion day». - проект "Fresh Fashion", основанный в октябре 2006, где молодые, но уже достаточно известные дизайнеры, чей бизнес ещё только развивается, могут достойно заявить о себе. В этом году в рамках проекта"Fresh Fashion" впервые в истории украинской моды 30 лучших украинских дизайнеров представят каждый по одному образу, посвящённому борьбе со СПИДом. Четверо молодых дизайнеров, участвующих в акции представят публике платья, сделанные из презервативов! Несколько дней спустя часть коллекции продадут на благотворительном аукционе. Какого размаха в этом году окажется Ukrainian Fashion Week, мы можем только судить по статистке предыдущих 19 Недель Моды. А именно: • представили 382 авторские коллекции; • пригласили и познакомили украинцев с 25 иностранными дизайнерами; • представили Украине 141 дизайнерских имён; • "сотворили" подиум общей длинною 658 метров; • пригласили около 400 000 гостей; • были освещены в более чем 3500 телесюжетах и статьях • способствовали появлению около 100 мульти - и монобрендовых бутиков украинских дизайнеров и торговых марок.