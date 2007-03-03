«Голый» скандал на модном подиуме (ФОТО)

Одно из самых громких европейских и мировых модных событий - неделя прет-а-порте продолжается в Париже. Кроме ярких коллекций такие зрелища обычно запоминаются и громкими скандалами. В этом году инцидент произошел на показе Кристиана Лакруа. Кристиан Лакруа, Карл Лагерфельд и Валентино. Именно эти классики современного мира моды демонстрировали накануне свое видение того, как должна выглядеть женщина осенью и зимой. Правда показы Лакруа и Валентино прерывали акции протеста против использования в одежде меха. На подиум с транспарантами выскакивали обнаженные активистки природоохранного движения ПЕТА. Вот уже несколько лет подобными затеями они пытаются убедить модельеров не делать одежду из натурального меха. Однако модельеры не сдаются. Сам Кристиан Лакруа так прокомментировал инцидент: "Пусть они и не надеются, я не стану лицемером. Извините, но я люблю мех". Лакруа в своих роботах использует мех деликатно. Большинство его одежды изготовлено из шерсти или плотного хлопка. Мех же чаще всего служит лишь украшением. Дизайнер показал разноцветные мини-платья, черные маленькие юбки и мягкие пальто с пушистыми воротами. Для коктейля Лакруа рекомендует в этом сезоне шелковые платья ярких цветов. Карл Лагерфельд представлял в Париже дом моды “Шанель”. В его нынешней коллекции меха не было совсем. Одежда от Лагерфельда на этот раз была очень урбанистичной. "Идея коллекции - это смесь утонченности и приземленного взгляда на вещи. Это - разногласие, обычно это считают несовместимым" - объясняет Лагерфельд. Модельер показал узкие платья и штаны разных фасонов. Дополняли костюмы кожаные мотоциклетные перчатки и чулки “в сетку”. Большие накладные ногти с капризной росписью он трактует также как аксессуар к одежде. А Валентино мех в своих моделях использует практически всюду. На этот раз публика увидела кожаные пальто и шубы разных форм и фактуры. А больше всего поразила “подборка” разнообразных черных платьев, украшенных мехом.