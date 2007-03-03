Кристиан Лакруа создаст коллекцию для La Redoute

Создание декора для парижского отеля, формы для персонала Air France, интерьера высокоскоростных поездов TGV и трамваев, оформление словаря Petit Larousse: знаменитый кутюрье Кристиан Лакруа работает одновременно над несколькими проектами, меняя облик привычных французских вещей. А недавно очередь дошла и еще до одного явления – каталога La Redoute, который, следуя сложившейся тенденции, регулярно приглашает к сотрудничеству именитых модельеров. Лакруа не раз повторял, что «мода и стиль жизни всегда идут рука об руку», поэтому в своей коллекции для La Redoute «осень-зима 2007/08» кутюрье не ограничился одеждой. Для каталога он создал около 30 предметов: мебель, детали интерьера, постельное белье, аксессуары и несколько моделей одежды. В этой линии можно будет встретить многие характерные для дизайнера мотивы, заключающиеся в миксе традиций барокко и современных тенденций. Каталог La Redoute с коллекцией Кристиана Лакруа появится в продаже в июне этого года. Своим шагом создатели популярного каталога подтвердили свое намерение предлагать креативные вещи по доступным ценам. Сотрудничество с французским кутюрье станет очередной главой в эпопее под названием «приглашенный сезона», которая была начата еще в 1992 году.