Странности душевно больной Бритни (ФОТО)

В данный момент Бритни Спирс проходит 40-дневный курс лечения от алкогольной зависимости в клинике Promisses в Малибу. Однако источники поведали, что, помимо алкоголизма, поп-принцесса избавляется и от наркозависимости. Оказывается, многие из приятелей Спирс неоднократно видели, как Бритни принимала экстази и даже нюхала кокаин. Вчера девушка покинула клинику на день. И хотя она улыбалась и выглядела счастливой, внешний вид побритой наголо Спирс поразил встретивших ее у ворот лечебницы журналистов: на певице был парик, несуразная кепка, а ее левая рука оказалась разрисована замысловатыми черточками.