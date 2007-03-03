Аврил Лавин работает над сексуальностью

Взросление пивицы решил раскрыть журнал Arena. Вышедший новый сингл Аврил Лавин (Avril Lavigne) раскрыл перед нами образ уже не юной, а достаточно опытной во всех смыслах девушки. Журнал Arena именно такой ее и увидел. Певица явно не желает больше оставаться возрослеющим подростком. Напомним, что совсем недавно вышел новый сингл Аврил Лавин название которому "Girlfriend". Критики утверждают, что звук нового шедевра певицы несколько отличается от звучания предыдущего альбома. Они даже высказывают мнение, что новая песня немного хуже качеством, однако само творение в целом называют броским. В новом клипе Аврил немного напоминает внешне и внутренее Хилари Дафф (Hilary Duff), то есть за время существования творчества юной Лавин - певица успела подрасти. Честно говоря, внимание критиков больше приковано к новому решению ее образа. Она выглядит старше, а значит взрослее, мудрее и сексуальнее.