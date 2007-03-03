Скарлетт Йоханссон и Reebok едины

Знаменитая актриса начала сотрудничество с знаменитым Reebok. Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) любит Reebok, причем настолько, что в ближайшем будущем этот известный брэнд выпустит линию спортивной одежды, которая будет называться Scarlett Hearts Rbk. 22-летняя актриса объяснила свое пристрастие к Reebok следующим образом:" Это стиль жизни определенной группы людей, которые свободно могут себе позволить после тренажерного зала сразу же отправиться в кафе, посидеть с друзьями, выпить одну другую чашечку кофе, и при этом их внешний вид не будет сковывать движения. Мало того, они будут чувствовать себя комфортно как в спортивном зале, так и за пределами его стен. У этой линии будет ярковыраженный стиль ультрасекс и одновременно по-городскому уличный."