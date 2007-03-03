Шикарная жизнь Боречки Моисеева (ФОТО)

Известный певец Борис Моисеев решил сделать себе подарок. Вернувшись с гастролей, он отправился в автосалон, где приобрел автомобиль Mercedes SLK 200 kompressor. Поначалу, Моисеев был несказанно рад своему выбору, но вскоре радужное настроение звезды померкло. После того, как он заплатил за колёса к машине, Борис негодовал: "Они всегда обещают звёздам кучу скидок и подарков, а на деле приходится выкладывать полную стоимость. А напоминать об этих обещаниях как-то неловко, сразу чувствуешь себя жмотом. Вот и отдаёшь всё до последней копейки". Объявив покупку подарком себе по случаю сольного концерта в Кремле, Моисеев покинул салон…