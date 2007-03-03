Знаменитый французский актер Жерар Депардье встал на защиту итальянской моды и женщин. "Ради Бога, я предпочитаю анорексичным девочкам итальянок с формами, от Софи (Лорен) до Моники (Беллучи). Такие женщины сводят с ума", - говорит актер. "Американцы сказали, что итальянская мода для проституток? Дело не в том, что я люблю "проституток". Вы видели их некоторые рекламные кампании, как будто они сделаны педофилами? Когда я посещаю американские магазины, я покидаю их в полном разочаровании: эти девушки, которым нет и 14 лет, худые, сухие, одетые как 30-летние женщины!" – возмутился он. "Когда в Америке смотришь на женщину дольше 10 минут, на тебя подают в суд. Так кто нормальные люди, мы или они?" – заключил актер. Итальянские стилисты, еще не высказавшиеся по данному вопросу, должны принять к сведению мнение такого защитника, пишет итальянская газета Corriere della Sera. "У итальянцев есть все: настолько фантастическая кухня, что даже я намереваюсь открыть булочную, великолепные вина – Sangiovese, Nero D'Avola, уникальные места и даже политика. Берлускони и Проди, нам бы таких политиков во Францию. По крайней мере, начались бы дебаты".