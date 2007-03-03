Бикини Кайли Миноуг послужат делу канализации и водоснабжения

Кайли Миноуг названа лицом шведского гиганта в области индустрии одежды - Hennes & Mauritz . Ей поручено представлять новую рекламу пляжной одежды. Кайли идет по стопам "девушки-материалистки" Мадонны, которая разработала линию одежды H&M, а также таких "икон" из мира моды, как Карл Лагерфельд и Стелла Маккартни. "Когда мы думаем об Австралии и гламуре, то, по нашему мнению, Кайли является именной той стильной личностью, которая объединяет в себе оба этих понятия", - отмечает глава группы модельеров H&M Маргарета ван ден Бош. 10 процентов от доходов от продажи линии одежды " H&M любят Кайли", которая поступит в продажу в середине мая, будут переданы благотворительной организации WaterAid, которая занимается проблемами питьевой водой и обеспечением нормальных санитарных условий в странах третьего мира. Кайли, которая получила широкую известность благодаря телевизионной мелодраме "Соседи", в ноябре прошлого года вновь вернулась на сцену после лечения рака груди. Кроме успешной музыкальной карьеры Кайли была названа журналом мод Glamour – наиболее стильно одевающейся женщиной, потеснив с первой строчки в этом списке топ-модель Кейт Мосс.