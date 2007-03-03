Мадонна не любит шоппинг

Этой поп-диве свойственна противоречивость. Недавно Мадонна (Madonna) призналась, что совсем не любит ходить по магазинам, предпочитает носить обычную одежду и доверять покупки ассистентам, а для того, чтобы чувствовать себя комфортно на улице, ей достаточно надеть плащ и солнечные очки. И это при том, что не так давно певица удостоилась титула самой стильной женщины мира, а в этом месяце в магазине H&M в продажу поступит ее собственная коллекция одежды. Напомним, что больше месяца назал поп-дива разработала свою собственную линию одежды и солнцезащитных очков. Мадонна, имя которой в последнее время больше связывают с ее скандальным усыновлением ребенка из Малави, успевает везде: недавно она снялась в фильме Люка Бессона "Артур и минипуты", вскоре она собирается выпустить "абсолютно новый альбом", а теперь поп-дива попробовала себя в роли дизайнера одежды.