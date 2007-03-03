Знаменитости превратились в картофельные головы

Необычная выставка-соревнование открылась в британской столице. Все представленные экспонаты сделаны из картофеля. В правилах состязания нет никаких ограничений. Техника обработки овоща может быть самая разнообразная. Его можно варить, жарить, резать и раскрашивать. В этому году большинство участников экспозиции решили изобразить звезд шоу-бизнеса. Особой популярностью у зрителей пользуются картофельные Бритни Спирс и Кайли Миноуг. За понравившуюся модель посетители отдают свои голоса, которые затем подсчитываются. Как сообщает НТВ, победитель получит несколько мешков картошки.