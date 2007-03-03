Дэниел Рэдклифф навсегда останется Гарри Поттером

Актер подписал контракт об участии в двух последних фильмах "поттерианы". Это сообщение размещено на сайте Danradcliffe.co.uk со ссылкой на официальное заявление пресс-секретаря Дэниела Рэдклиффа (Daniel Radcliffe). В нем также опровергается распространненная ранее некоторыми СМИ информация о недовольстве руководства кинокомпании Warner Brothers чересчур смелыми сценическими экспериментами Рэдклиффа. Напомним, что актер задействован в скандальной театральной постановке "Equus", где ему приходится появляться на сцене обнаженным. В драме Equus, премьера которой намечена на лето, актер сыграет молодого человека, испытывающего страсть к лошадям. Но страсть не вполне невинную: грубо говоря, герой страдает "религиозно-эротической одержимостью" по отношению к этим чудным животным. Трепетный Рэдклифф опасается, что ему не удастся передать всю гамму чувств его героя. Съемки картины "Гарри Поттер и принц полукровка" начнутся в сентябре 2007 года. Сам Рэдклифф в одном из последних интервью утверждал, что ему не терпится сыграть сцену гибели его героя, ибо только такой, по его мнению, конец может быть у этой истории. Однако совсем недавно, Дэниел Рэдклифф, прославившийся исполнением роли Гарри Поттера в фильмах, снятых по произведениям Роулинг выразил надежду, что его герой будет убит в конце последней книги о приключениях волшебника из Хогвардса. "Я хотел бы, чтобы я умер в конце концов. Мне кажется, это единственный достойный конец для этой истории. Я прямо в предвкушении сцены собственной смерти", - сказал Рэдклифф.