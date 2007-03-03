Водитель певца Баскова попал в больницу

После нападения грабителей Сергею Дворецкому потребовалась помощь медиков После скандального ограбления водитель популярного певца Николая Баскова попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Напомним, вечером во вторник неизвестные напали на шофера Баскова у магазина «Перекресток» и похитили у него сумку Николая с деньгами и драгоценностями (см. «КП» от 1 марта с. г.). На следующий день после ограбления 22-летний водитель Сергей Дворецкий приехал в московскую больницу № 20. Пациент жаловался на сильную головную боль. Нейрохирург обнаружил у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водителя решили госпитализировать. - Откуда же у вас черепно-мозговая травма, вы ведь рассказывали, что налетчик напал спереди и ткнул чем-то вроде электрошокера? - дозвонились мы до Сергея. - Да, это так. Я потерял сознание. А потом сказали, что меня по голове ударили, но я этого не помню. По словам водителя, Николай Басков за эти дни ни разу не позвонил ему и не приехал навестить. Впрочем, это отнюдь не означает, что певец держит на него зло. Гнев Баскова обрушился на охранника Андрея Терентьева, которого певец уволил после нападения. По словам нашего источника в милиции, сейчас Андрея проверяют на причастность к ограблению. По долгу службы, кстати, именно он, а не водитель, должен был нести ту злосчастную сумку. А водитель певца не исключает, что за ними могли следить и преступники знали о передвижениях артиста. - Я не люблю кого-либо в чем-либо подозревать, - сказал «КП» Басков. - Водитель у меня никаких сомнений не вызывает. Его проверяли, я думаю, что он непричастен. Охранник виноват - это его профессиональный прокол. Но все равно мне не хочется думать, что он замешан. Хотя не могу исключить, что информация ушла из моего окружения. Милиция говорит, что это работа приезжих гастролеров. Мол, в том месте, где ограбили водителя, была их территория.