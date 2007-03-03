Анну Николь Смит похоронили на багамах

Бывшую модель журнала Playboy и киноактрису Анну Николь Смит похоронили в столице Багамских островов Нассау. Число приглашенных на церемонию было строго ограничено. Несколько человек в одинаковых розовых галстуках пронесли гроб с телом Смит по красной ковровой дорожке. Она была похоронена в розовом вечернем платье и с тиарой на голове возле своего сына, который умер в прошлом году в возрасте 20 лет. Анна Николь скончалась 8 февраля в гостиничном номере во Флориде при невыясненных обстоятельствах. Ей было 39 лет. После смерти Анны Николь Смит между ее близкими, проживающими в США и на Багамах, разгорелись споры о том, где и кем она должна быть похоронена, а также, кто имеет больше прав на опекунство над ее пятимесячной дочерью, которая может унаследовать миллионы долларов. Триста человек были приглашены на похороны бывшей модели. Тысячи жителей островов и туристов могли наблюдать за прибытием гостей из-за заграждений, охраняемых полицейскими. В розовых тонах Гроб Анны Николь из красного дерева, обитый розовой материей с украшениями из горного хрусталя привезли на белом катафалке. По словам очевидцев, на алтаре в церкви, где прошло отпевание, стоял портрет Анны Николь, а церковные скамьи были украшены розами бледно-розового цвета. Перед началом церемонии Ричард Милштейн, опекун малолетней дочери Смит, попросил зрителей и журналистов "проявить уважение и соблюдать приличия". После церемонии в церкви гроб понесли на кладбище Лэйквью Мемориал Парк, где в прошлом году был похоронен сын Анны Николь. На погребении Смит присутствовали только близкие друзья и родственники модели; всего около 30 человек. В среду суд Флориды вынес решение похоронить Анну Николь Смит на Багамских островах, несмотря на настояния близких родственников похоронить ее в родном Техасе. Суд опирался на желание, высказанное однажды самой Смит, быть похороненной рядом с ее сыном. К тому же в последнее время Анна Николь постоянно проживала на Багамах. Медик Джошуа Перпер, проводивший экспертизу после смерти модели, заявил, что на следующей неделе он объявит о причинах ее кончины. По его словам, установить точную причину смерти оказалось очень тяжело, так как "многие обстоятельства нетипичны с медицинской точки зрения". В 1994 году Смит вышла замуж за техасского нефтяного магната и миллиардера Джея Ховарда Маршалла II, и вскоре после этого была названа "Девушкой года" журнала Playboy. Смит было 26 лет, а ее мужу - 89.