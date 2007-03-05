Ксения Собчак выходит замуж за миллиардера

Ксения Собчак на днях объявила о своем намерении заключить брак со скандально известным бизнесменом Михаилом Прохоровым. Будущие супруги уже готовятся к торжеству, которое состоится через два месяца на Мальдивах. Правда, свадьба эта будет не совсем обычной. По слухам, миллиардер решил жениться до того, как ему исполнится 42 года. Церемония бракосочетания намечена на 3 мая. Как раз в этот день Прохоров отмечает свое 42-летие. Бизнесмен уже улетел на мальчишник в Венесуэлу на остров Маргарита, пишет "КП-Санкт-Петербург". По слухам, будущий жених по своему обыкновению прихватил с собой целый взвод девушек-моделей. Сама свадьба будет проходить на двух мальдивских островах - Парадайз и Корумба. Для всех гостей, а их будет более 800 человек, планируются пять чартерных рейсов. Прохоров якобы пообещал, что сочетаться браком будет "с первой встречной", но сразу после полуночи брак будет расторгнут. Богатств мужа невесте не достанется, ведь еще до свадьбы с ней заключат особый брачный контракт. О том, кто станет "женой на час", ходят разные слухи. Говорят, Прохоров женится на блондинке, возможно, на одной из моделей. Однако у давней подруги миллиардера Ксении Собчак есть другая информация. "Раз свадьба будет приколом, то почему бы мне не стать невестой Миши, - сказала Ксения, - к тому же у меня есть свадебное платье, которое я так и не надела. Правда, я похудела, но могу все перешить". На вопрос о том, не шутка ли это, Собчак ответила очень серьезно. "Не шутка, - сказала девушка, - Миша возвращается через три дня, и мы с ним едем на Мальдивы, чтобы посмотреть отель, в котором будем жить. Ведь осталось всего пара месяцев, надо посмотреть, как идут приготовления к свадьбе".