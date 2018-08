Bjоrk анонсировала дату выхода новой пластинки

Björk назначила датой релиза своего нового альбома "Volta" 7 мая. В записи альбома принимали участие такие «гости», как Марк Белл, Крис Корсано (Sonic Youth, Six Organs Of Admittance) и китайский игрок на свирели Мин Хиао-Фен. Björk также собрала женский ансамбль духовых инструментов из родной Исландии. Как сообщалось ранее, Björk привлекла к записи диска Тимбалэнда, Энтони Хегарти из Antony and the Johnsons и Брайана Чиппендейла из Lightning Bolt. "Volta" – следующий альбом после "Medulla" 2004 года, на котором звучали только голоса. Björk уже подтвердила своё участие на нескольких летних фестивалях в этом году, в том числе на датском Roskilde 5 июля, британском Glastonbury 22 июня и американском Coachella and Sasquatch.