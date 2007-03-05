Киркоров раскрыл тайну ограбления

В свете недавнего ограбления Николая Баскова его коллега Филипп Киркоров раскрыл тайну собственного ограбления. Оказывается, певца много лет обворовывал его же охранник. Андрей Романов проработал у Киркорова больше десяти лет, и даже Алла Пугачева временами пользовалась его услугами. Однако в прошлом году Романов был уволен и устроился на работу к Маше Распутиной, пишет "Комсомольская правда". Филипп Киркоров не распространялся о причинах увольнения Романова, но после череды ограблений, постигших отечественных знаменитостей, решил рассказать правду. "Да, меня несколько лет грабил мой личный охранник, - признался Киркоров. - Романов на коленях просил не сдавать его милиции. Я сам поймал его на краже. Все произошло этим летом. Охранник украл из моего бумажника тысячу евро. А до этого у меня постоянно пропадали деньги, но я не подозревал его, думал, что он порядочный человек. Обыскав грабителя, мы с другим охранником обнаружили деньги в трусах у Романова". Кстати, принявшая Романова на работу Маша Распутина знала об этой истории. "Я ее предупредил, но она не поверила мне, - говорит Филипп. - Вы не представляете, сколько жуликов вокруг! И никакой управы на них нет". Предположения о том, что звезды шоу-бизнеса зарабатывают себе лишнюю популярность, рассказывая об ограблениях, Киркоров отверг. "Думаю, пиариться на ограблениях - это слишком низко, - высказал свою точку зрения певец. - Лично я предпочитаю быть первым в творчестве. А звезд грабили и до меня. Как видите, я очень долго молчал. И молчал бы, если бы не мои опасения, что от этих мошенников могут пострадать доверчивые люди".