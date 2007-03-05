Стивен Спилбер украл картину стоимостью в $700 тысяч

Полотно художника-реалиста Нормана Рокуэлла, похищенное 30 лет назад, найдено в частной коллекции голливудского режиссера Стивена Спилберга . Картину "Русская классная комната" (Russian Schoolroom), известную также под названием "Русские школьники" (Russian Schoolchildren), в июне 1973 года неизвестные похитили из художественной галереи в американском штате Миссури. Как отмечается в обнародованном ФБР заявлении, Спилберг купил картину на аукционе в 1989 году, не зная, что она краденая. Персонал кинематографиста выяснил это только на прошлой неделе, случайно наткнувшись на фотографию полотна на интернет-сайте ФБР в разделе, где были перечислены находящиеся в розыске произведения искусства, и уведомили ФБР. Следователи подтвердили подлинность картины и оценили ее примерно в $700 тысяч. Сам кинорежиссер с охотой согласился сотрудничать с ФБР и не препятствовал следствию. Картина останется в его собственности, пока ее судьбу окончательно не определят, говорится в заявлении ФБР. Адвокаты Спилберга пока не комментируют происходящее.