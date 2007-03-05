Британская актриса и модель Элизабет Херли вышла замуж Избранником актрисы стал бизнесмен индийского происхождения Арун Наяр. Бракосочетание прошло в старинном замке на западе Великобритании в присутствии двух свидетелей: жених и невеста хотели сохранить церемонию в тайне. Элизабет Херли разошлась со своим партнером Хью Грантом после 12-летних отношений из-за скандала: о связи актера с проституткой стало известно прессе, и Херли покинула кинозвезду. После расставания актриса родила сына от голливудского продюсера Стива Бинга, а позднее познакомилась и завела роман с Аруном Наяром. Новобрачные собираются устроить в честь свадьбы масштабную вечеринку. На нее приглашены, в частности, сэр Элтон Джон, модельер Донателла Версаче и бывший партнер Херли Хью Грант.