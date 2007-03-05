«Банд`эрос» провалился на первом сольном концерте с позором

Корреспондент морально готовился к автомобильной пробке и очереди перед входом в клуб "Апельсин". Трудно было представить себе, что может быть как-то по-другому. Песней "'Коламбия Пикчерз' не представляет" в конце прошлого года группа "Банд`эрос" проехала по ушам россиян так основательно, что, казалось, желание посетить концерт должно было возникнуть на рефлекторном уровне. К тому же одноименный дебютный альбом у команды получился достойным поп-продуктом, с хваткими мелодиями, неглупыми текстами и профессиональной вокальной работой. "Банд`эрос" взяли в качестве ролевой модели американскую группу The Black Eyed Peas, то есть для каждого участника выбран четкий образ, каждый играет свою роль, и при этом все они вполне могут поменяться местами – рэпер Батишта профессионально работает с винилом, а танцор Руслан хорош в речитативе. Наконец, в группе поют две настоящие красавицы, Рада и Наташа, спокойно выдерживающие сравнения с Ферги из The Black Eyed Peas по всем параметрам. В "Апельсине" не просто не было аншлага. Народу было удручающе мало. Когда в конце концерта артисты стали вытаскивать поклонников на сцену, в какой-то момент показалось, что если она заполнится людьми, то в зале никого не останется. К тому же концерт проигнорировало клубное комьюнити, именующее себя "R`n`B" и породившее иллюзию всплеска популярности одноименного стиля в Москве. В зале сложно было найти шикарно одетых людей, которые блистают в "профильном" клубе Infinity. Никакого золота, никаких мехов. Юноша с электронным табло вместо пряжки ремня выглядел настоящим королем вечеринки. Кажется, большую часть из тех полутора-двух сотен зрителей, которые купили билеты на концерт, составляли обычные школьницы, не ступившие еще на скользкую дорожку "большого клаббинга". "Банд`эрос" не стали ангажировать для выступления живую аккомпанирующую группу, как это сейчас нередко делают R`n`B-исполнители. Квинтет выступал под "минусовые" фонограммы и скрип виниловых пластинок, пишет "Коммерсантъ". Не было и попытки создать какую-либо особую сценографию. Диджейские вертушки, обычный концертный свет, пять голосов и никаких декораций. Артисты честно исполнили песни с дебютного альбома, уложив весь премьерный концерт в час с небольшим. Немного брейк-данса, немного диджейских манипуляций с дисками, много речитатива с ненормативной лексикой, которая в записи стыдливо заретуширована, и много шлягерных припевов. Каждый из элементов, составляющих "Банд`эрос",– танец, рэп, имиджи, мелодии, тексты – сам по себе достоин похвалы. В единый кулак они пока не складываются. Пока это просто поп-группа, исполняющая знакомые мелодии. И, как выяснилось, для аншлага этого сейчас недостаточно. Группу "Банд`эрос" в прошлом году можно было видеть на многих сборных мероприятиях, их охотно покупают на "заказные" концерты, их знает публика Infinity, но концерт в "Апельсине" был первой настоящей проверкой их популярности на прочность. Афиши на заборах, билеты в кассах, и никаких дополнительных "приправ" – вот товар, вот покупатель. Получается, что "горячая ротация", за которую принято ругать радио и ТВ, совсем не гарантирует сборов на концертах в Москве. Скорее всего, в регионах дело обстоит по-другому. Вспоминается знаменитый дебютный концерт рэпера Сереги в "Лужниках" в феврале 2005 года. Тогда тоже казалось, что популярность песни "Черный бумер" настолько велика, что аншлаг гарантирован. Но артист, успешно гастролировавший по бывшему СССР, выступал при пустых трибунах. Народ в Москве с радостью потребляет хиты, но не готов раскошеливаться на билеты, если не представляет себе, что его ждет, то есть не доверяет свой досуг дебютантам, предпочитая ветеранов. К тому же если у R`n`B и есть в Москве сплоченная аудитория, то она не готова ехать за своими кумирами куда угодно, тем более в заведение с отчетливым имиджем рок-площадки. Остается сделать вывод, что главный доход группы – продажа рингтонов и выступления на корпоративных вечеринках. И скорее всего, это касается не только группы "Банд`эрос", но и всех успешных на первый взгляд молодых работников эстрады.