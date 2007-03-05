На Евровидение поедет молодая группа без единого концерта?

Весь год музыкальные критики гадали, кто же будет представлять в мае в Хельсинки на музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию. Назывались имена и Димы Билана, и Сергея Лазарева, но эксперты решили по-своему. По решению экспертного совета новый проект Макса Фадеева оказался круче Лазарева. Вначале комиссия в лице Ларисы Долиной, композитора Владимира Матецкого, продюсера Игоря Матвиенко, представителя Первого канала Юрия Аксюты симпатизировала модной группе "БандЭрос". Но, прослушав заводную песню неизвестной группы "Серебро", все члены экспертного совета решили, что единодушно поддержат именно этот коллектив, пишет "КП", хотя их никто толком не знает. Кто они? "Серебро" - это три симпатичные девушки. Имена двух из них вам ничего не скажут, а вот третья - Лена Темникова- участвовала в проекте «Фабрика звезд-3». Именно там молоденькую голосистую брюнетку приметил продюсер коллектива Максим Фадеев. Что интересно: у песни, покорившей экспертную комиссию «Евровидения», еще даже нет названия. Говорят, что на днях «Серебро» предстанет воочию перед мэтрами, дабы показать, как они держатся на сцене. Похоже, впервые Россию будут представлять не звезды, а «зеленые» дебютанты.