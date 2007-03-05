ШОК! Борис Моисеев на день рождения очутился в постели с Лолитой

Звезда Бориса Моисеева “зажглась” на небосклоне российского шоу-бизнеса в начале 90-х. Все эти годы Боря выпускал альбомы, снимал клипы, удачно гастролировал по России и странам СНГ. Подвести промежуточные итоги Моисеев решил в день своего рождения 4 марта в Государственном Кремлёвском Дворце. А помогали ему в этом Билан, Лолита, Винокур, Орбакайте, Воробей, Буйнов, "Асорти", Панайотов и Чумаков. В этот вечер многое было впервые. Впервые грандиозное шоу Бориса Моисеева проходило на главной концертной площадке страны. И впервые Борис Моисеев в сольном концерте вышел на сцену в ГКД в звании заслуженного артиста России. В общем, поводов для веселья было много. Атмосфера праздника царила везде: на подходе ко дворцу, в фойе, в зале. Люди с хорошим настроением рассаживались по своим местам в предвкушении шоу. Надо сказать, что Моисеев их не разочаровал. Зрители с самой первой минуты погрузились в волшебный мир фантазий Бориса. Первый номер - хореографическая постановка в исполнении "Премьер-балета", которая не оставила равнодушным никого. Сам виновник торжества появился неожиданно из-под развевающихся полотен, и находился в прекрасном расположении духа. Весь вечер шутил, общался со зрителями. Хотя все свои истории - про то, как ему присвоили звание заслуженного артиста, про приглашение зрителей домой "на гречку с котлетой" - много раз слово в слово звучали на всех предыдущих концертах тура в разных городах страны. Во время концерта были исполнены самые лучшие хиты Моисеева ("Неоконченный роман", "Учительница по любви", "Петербург-Ленинград", "Каждый хочет жить", "Черный бархат", "Звездочка", "Глухонемая любовь", "Короли и шуты"), и некоторые новые композиции артиста - "Главное маленьким не умереть" и др. Гости вечера старались не уступать главному герою праздника. Кристина Орбакайте, например, спела любимую песню Бориса (по его собственному признанию) “Губки бантиком”. А Иосиф Давыдович Кобзон не удержался и пустился впляс с Моисеевым во время исполнения одной из композиций. Отдельным блоком были объединены выступления триумфаторов конкурса “Евровидение-2006”. Cначала “Весенний джаз” исполнили победители детского конкурса “Евровидение-2006” cестры Толмачевы. А затем эстафету принял обладатель “серебра”, но уже на взрослом уровне, Дима Билан. Для концерта была записана дуэтная версия “бессмертного” хита Димы “Never let you go”. Последний припев композиции Билан и Моисеев исполнили вместе. А затем разгоряченный Билан уже живьем исполнил ее же припев акапелла вместе с Борисом Моисеевым. Зал также очень тепло принимал дуэт “народных артистов” Панайотова и Чумакова. Дело в том, что Александр и Алексей - претенденты на участие в конкурсе “Евровидение” в этом году. И вместо планировавшегося дуэта с Моисеевым их общий продюсер Евгений Фридлянд настоял на исполнении в концерте англоязычной песни, специально подготовленной Панайотовым и Чумаковым к "Евровидению 2007". Особенно пикантно смотрелся совместный номер Владимира Винокура и Елены Воробей. В пику закапризничавшей и поссорившейся с Моисеевым звезде Людмиле Гурченко, на концерте прозвучала дуэтная версия хита "Петербург-Ленинград". Но... в дуэте Винокура и Воробей! Винокур пародировал манеры именинника, а Воробей было не отличить от Гурченко. В этот вечер также был презентован неожиданный дуэт Лолиты и Бориса Моисеева. Они “без комплексов” имитировали любовные сцены на большой кровати, которая стояла посередине сцены. И сошлись на том, что "пора по бабам". Завершающим аккордом прозвучала песня “Я люблю тебя, жизнь!”. И сразу стало ясно главную истину концерта: Борис Моисеев - счастливый человек. И этим счастьем он готов делиться со своим зрителем.