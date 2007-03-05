Боб Дилан: «Гулять так гулять!»

Почитателей Боба Дилана (Bob Dylan) ждет невиданный по размаху подарок от их кумира - издание в формате мп3, включающее в себя 800 треков, то есть почти полный каталог всего сочиненного патриархом американской музыки за его более чем сорокалетнюю карьеру. Желающим приобрести этот супердиск придется выложить почти 240 долларов. Также все 800 песен можно будет скачать на сервисе iTunes начиная с 28 августа. В этот же день, кстати, увидит свет и новый, уже трудно сосчитать какой по счету студийный альбом знаменитого музыканта. Называться он будет, напомним, «Modern Times». Трек-лист мп3-каталога Боба Дилана по понятным причинам не приводим.